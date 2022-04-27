شؤون فلسطينية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد بأن مجلس الأمن الدولي يواصل سياسة الكيل بمكيالين وسياسة ازدواجية المعايير في كل ما يتصل بمناقشاته للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبأنه قد تحول على هذا الصعيد الى مجرد ناد للثرثرة السياسية ، الأمر الذي يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التصرف كدولة استثنائية فوق القانون لا تخضع انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني للمساءلة او المحاسبة

جاء ذلك تعقيبا على جلسة النقاش المفتوحة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي، يوم  أمس الإثنين، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم التي وصلت ذروتها في شهر رمضان المبارك حين استباحت قطعان المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المواطنين بطريقة وحشية في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى  ولفرض التقسيم المكاني والزماني للحرم الشريف .

وأضاف بأن المجلس ، الذي تعطل الإدارة الاميركية دوره على امتداد السنوات عندما يتعلق الأمر بجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، اكتفى رغم الوضع المتفجر في المدينة المقدسة بالإحاطة التي قدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند حول التطورات الحاصلة في مدينة القدس المحتلة، والتي دعا فيها إلى الحوار وخفض التصعيد واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك دون أن يرتقي المجلس بمسؤولياته في توفير الحماية الدولية للمواطنين في مدينة القدس بشكل خاص والأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بشكل عام  رغم دعوة المنسق الخاص  لمحاسبة مرتكبي العنف وتقديمهم للمحاكمة واعترافه بارتفاع مستوى العنف من المستوطنين وتأكيده أن كل المستوطنات غير قانونية وتمثل عائقا أمام عملية السلام .

ودعا تيسير خالد في ضوء ذلك الى عدم الرهان على تغيير في سياسة هذه الادارة ومواقفها من تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وأكد ان المهمة المطروحة على جدول الاعمال الفلسطيني هي ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل من أجل مواجهة التحديات ورفع سقف المواقف والمطالب الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بشكل عام ودول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير بمقاربة جديدة للعلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بفرض عقوبات على هذه الدولة تدفعها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم  2334 ، لأن هذه الدولة ، كدولة مارقة واستثنائية لا تقيم وزنا للمؤسسات الدولية وتعتبرها مجرد مؤسسات لا قيمة ولا وزن ولا دور لها، طالما هي تتمتع بالرعاية والحماية الاميركية . 

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

مجدلاني: (أونروا) العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين ونرفض أي مساس بها

مجدلاني: (أونروا) العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين ونرفض أي مساس بها

رضوان: شعبنا أفشل مخططات الاحتلال بالقدس والمنطقة ولن نسمح بتغيير الوقائع على الأرض

رضوان: شعبنا أفشل مخططات الاحتلال بالقدس والمنطقة ولن نسمح بتغيير الوقائع على الأرض

الدفاع المدني: إجلاء إصابتين بحادث انهيار سقف مبنى قديم بطولكرم

الدفاع المدني: إجلاء إصابتين بحادث انهيار سقف مبنى قديم بطولكرم

الصحة بغزة تعلن عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب

الصحة بغزة تعلن عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب

إعلام الاحتلال يكشف وثيقة &#34;سرية للغاية&#34; كانت ستؤدي لصفقة تبادل أسرى عام 2018

إعلام الاحتلال يكشف وثيقة "سرية للغاية" كانت ستؤدي لصفقة تبادل أسرى عام 2018

بدءاً من الخميس.. الاقتصاد بغزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

بدءاً من الخميس.. الاقتصاد بغزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية

الخارجية: إجراءات الاحتلال في ليلة القدر ظاهرها &#34;تسهيلات&#34; وجوهرها مزيد من التقييدات

الخارجية: إجراءات الاحتلال في ليلة القدر ظاهرها "تسهيلات" وجوهرها مزيد من التقييدات

نصر الله يتحدث عن القدس والقضية الفلسطينية.. ماذا قال؟

نصر الله يتحدث عن القدس والقضية الفلسطينية.. ماذا قال؟

البرلمان العربي: نرفض المساس بـ(أونروا) واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

البرلمان العربي: نرفض المساس بـ(أونروا) واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

مستوطنون يعتدون على أحد رعاة الأغنام في مسافر يطا

مستوطنون يعتدون على أحد رعاة الأغنام في مسافر يطا

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي وغرامة مالية على شاب مقدسي

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي وغرامة مالية على شاب مقدسي

منوعات

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله &#34;المشوار&#34;

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله "المشوار"

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل &#34;عائلة الحاج متولي&#34;؟.. مصطفى شعبان يجيب

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل "عائلة الحاج متولي"؟.. مصطفى شعبان يجيب

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل "بطلوع الروح"

عربي

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بالأراضي السورية

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بالأراضي السورية

(رويترز): أردوغان يزور السعودية الخميس المقبل

(رويترز): أردوغان يزور السعودية الخميس المقبل

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الرئيس اللبناني: وضع حد لمعاناة الفلسطينيين بداية لأي حل مستدام في الشرق الأوسط

الرئيس اللبناني: وضع حد لمعاناة الفلسطينيين بداية لأي حل مستدام في الشرق الأوسط