مجدلاني: (أونروا) العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين ونرفض أي مساس بها

وتابع هذه التصريحات تتناقض مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة واضحة الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الانساني والسياسي و استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.



وأوضح د.مجدلاني أن تصفية الاونروا مسلسل خطير بدء مع إدارة ترامب وقطع التمويل واستمر مع اشتراطات التمويل مع إدارة بايدن واليوم يستمر هذا المسلسل لمحاولة نقل خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين.



وأشار د. مجدلاني أن الأونروا هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع كل ما يمس استقلالها وحياديتها وتفويضها.



رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني تصريحات المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى، تمس جوهر القضية الفلسطينية ولا تنم عن المسؤوليات الملقاه على عاتق الوكالة الأممية.وقال: "من واجب المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة البحث عن التمويل اللازم والقيام بالمسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".