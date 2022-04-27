شؤون فلسطينية

مجدلاني: (أونروا) العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين ونرفض أي مساس بها

مجدلاني: (أونروا) العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين ونرفض أي مساس بها
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني تصريحات المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا"  بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى، تمس جوهر القضية الفلسطينية ولا تنم عن المسؤوليات الملقاه على عاتق الوكالة الأممية.

وقال: "من واجب المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة البحث عن التمويل اللازم والقيام بالمسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع هذه التصريحات تتناقض مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة واضحة الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الانساني والسياسي و استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.

وأوضح د.مجدلاني أن تصفية الاونروا مسلسل خطير بدء مع إدارة ترامب وقطع التمويل واستمر مع اشتراطات التمويل مع إدارة بايدن واليوم يستمر هذا المسلسل  لمحاولة نقل خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين.

وأشار د. مجدلاني أن الأونروا هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع كل ما يمس استقلالها وحياديتها  وتفويضها.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية

رضوان: شعبنا أفشل مخططات الاحتلال بالقدس والمنطقة ولن نسمح بتغيير الوقائع على الأرض

رضوان: شعبنا أفشل مخططات الاحتلال بالقدس والمنطقة ولن نسمح بتغيير الوقائع على الأرض

الدفاع المدني: إجلاء إصابتين بحادث انهيار سقف مبنى قديم بطولكرم

الدفاع المدني: إجلاء إصابتين بحادث انهيار سقف مبنى قديم بطولكرم

الصحة بغزة تعلن عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب

الصحة بغزة تعلن عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب

إعلام الاحتلال يكشف وثيقة &#34;سرية للغاية&#34; كانت ستؤدي لصفقة تبادل أسرى عام 2018

إعلام الاحتلال يكشف وثيقة "سرية للغاية" كانت ستؤدي لصفقة تبادل أسرى عام 2018

بدءاً من الخميس.. الاقتصاد بغزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

بدءاً من الخميس.. الاقتصاد بغزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

وفد حكومي يطّلع على احتياجات منطقة غرب رام الله من المشاريع التطويرية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية

تيسير خالد: مجلس الأمن يتحول بالشأن الفلسطيني لنادٍ للثرثرة السياسية

الخارجية: إجراءات الاحتلال في ليلة القدر ظاهرها &#34;تسهيلات&#34; وجوهرها مزيد من التقييدات

الخارجية: إجراءات الاحتلال في ليلة القدر ظاهرها "تسهيلات" وجوهرها مزيد من التقييدات

نصر الله يتحدث عن القدس والقضية الفلسطينية.. ماذا قال؟

نصر الله يتحدث عن القدس والقضية الفلسطينية.. ماذا قال؟

البرلمان العربي: نرفض المساس بـ(أونروا) واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

البرلمان العربي: نرفض المساس بـ(أونروا) واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

مستوطنون يعتدون على أحد رعاة الأغنام في مسافر يطا

مستوطنون يعتدون على أحد رعاة الأغنام في مسافر يطا

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي وغرامة مالية على شاب مقدسي

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي وغرامة مالية على شاب مقدسي

منوعات

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله &#34;المشوار&#34;

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله "المشوار"

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل &#34;عائلة الحاج متولي&#34;؟.. مصطفى شعبان يجيب

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل "عائلة الحاج متولي"؟.. مصطفى شعبان يجيب

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل "بطلوع الروح"

عربي

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بالأراضي السورية

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بالأراضي السورية

(رويترز): أردوغان يزور السعودية الخميس المقبل

(رويترز): أردوغان يزور السعودية الخميس المقبل

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الرئيس اللبناني: وضع حد لمعاناة الفلسطينيين بداية لأي حل مستدام في الشرق الأوسط

الرئيس اللبناني: وضع حد لمعاناة الفلسطينيين بداية لأي حل مستدام في الشرق الأوسط