رضوان: شعبنا أفشل مخططات الاحتلال بالقدس والمنطقة ولن نسمح بتغيير الوقائع على الأرض

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن أبناء الشعب الفلسطيني أفشلوا كل مخططات الاحتلال الاسرائيلي في القدس والمنطقة، مؤكدين أن القدس كانت وستبقى عربية إسلامية.ووجه رضوان في تصريحات له على قناة (الأقصى)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة الى الاحتلال، قال فيها: "لن نسمح بتمرير جرائم الاحتلال بحق القدس والاقصى، أو تغيير الوقائع على الأرض"، داعيا الشعب الفلسطيني لاستمرار الرباط وصلاة القيام داخل المسجد الاقصى دفاعاً عنه.وقال رضوان: "يجب أن يكون يوم القدس العالمي يوما لتذكير كل علماء الأمة للقيام بدورهم بحشد طاقات الأمة لمعركة التحرير ودعم شعبنا"، مضيفا: "لن يفلح الاحتلال في كيّ وعي أبناء الأمة من خلال التطبيع المشين الذي تمارسه بعض الأنظمة".وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس، أن يوم القدس رسالة لكل قادة الأمة، أن الاحتلال يمثل خطرا على فلسطين وعلى الأنظمة والشعوب العربية، وأن أطماعه لا تتوقف عند حدود فلسطين.وقال: "آن الأوان إلى أن توقف السلطة التنسيق الأمني واللقاءات العبثية مع الاحتلال وترفع اليد الغليظة عن المقاومة لتمارس دورها بالدفاع عن شعبنا".