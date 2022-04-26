شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب

الصحة بغزة تعلن عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب، لافتة إلى أنها لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات يعاني من التهاب كبدي حاد وشديد استدعى دخوله الى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب. 

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن الطواقم الطبية المعنية، تقوم بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد اي حالات اخرى.

وأشارت الوزارة الى أن منظمه الصحة العالميه اعلنت خلال شهر ابريل الجاري عن تسجيل 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم والداخل المحتل ولم يتم التعرف حتى الان على العامل المسبب لتلك الحالات.

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