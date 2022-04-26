إعلام الاحتلال يكشف وثيقة "سرية للغاية" كانت ستؤدي لصفقة تبادل أسرى عام 2018

رام الله - دنيا الوطنكشف روعي شارون، المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل حول صفقة تبادل أسرى كانت سيتم انجازها في عام 2018، وذلك بعد جولة قتال بين المقاومة الفلسطينية ووالاحتلال الاسرائيلي.واكد شارون، أنه خلال عام 2018، وبعد أيام من جولة قتال بين إسرائيل وحركة حماس، جرى اجتماع مهم بين رؤساء المنظومة الأمنية الاسرائيلية وقتها، ضم كلا من رئيس هيئة الاركان العامة غادي ايزنكوت، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين، وذلك لمناقشة موضوع صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.وأشار شارون، إلى أنه تمخض عن الاجتماع، إعداد وثيقة صنفت بأنها "سرية للغاية"، ومفادها، أن تطلق إسرائيل سراح أسرى يتبعون لحركة حماس، وليس ما تم تصنيفهم بأن أيدهم ملطخة بالدماء، مقابل أن تطلق الحركة سراح الجنود الإسرائيليين الأربعة.وبحسب المراسل العسكري الاسرائيلي، فإن الوثيقة السرية تضمنت كذلك، أن تأجيل صفقة تبادل الاسرى وفصلها عن إجراء التسوية مع حركة حماس، سيؤدي الى تضييع فرصة إطلاق سلاح الجنود الإسرائيليين لمزيد من السنوات.