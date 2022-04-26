شؤون فلسطينية

بدءاً من الخميس.. الاقتصاد بغزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

بدءاً من الخميس.. الاقتصاد بغزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول أسعار الدجاج الحي للمستهلك في أسواق القطاع.

وأعلنت الوزارة في تصريح لها، أنه ابتداءً من يوم الخميس 28 نيسان/ إبريل 2022، سيكون الحد الأقصى لسعر الدجاج الحي 12 شيكلاً للمستهلك.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء بعد التوافق بين الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والاعلاف ووزارتي الزراعة والاقتصاد.

وأكدت الوزارة، أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها، ستتابع الالتزام بالتسعيرة الحكومية، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

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