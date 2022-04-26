الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 32 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.وقال: "دمرت صواريخنا خلال النهار 32 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها 20 منطقة لتمركز القوات، و4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق سلافيانسك ودروزكوفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومركز قيادة ومراقبة تابع للكتيبة 105 للدفاع، وبطاريتي مدفعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 100 مهمة خلال اليوم، كانت نتيجتها تدمير 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، و81 تجمعا عسمريا، و8 بطاريات مدفعية".وتابع: "كما دمرنا راجمتي صواريخ في محيط بلدة بيريزوفكا، وعربة (بوك-إم 1) المضادة للطائرات في محيدط بلدة كومار".وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات بدون طيار في بلدات برازكوفا، وكوليسنيكوفكا، وكوميساروفكا، وكوزينكا، ولوزوفايا ولينين".