شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: نرفض المساس بـ(أونروا) واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

البرلمان العربي: نرفض المساس بـ(أونروا) واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
استنكر البرلمان العربي، المحاولات والمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشددًا على رفضه التام المساس بمسؤولية (أونروا) واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وصولا إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، دعمه المطلق لوكالة (أونروا) للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لـ(أونروا) ، لاسيما مع الظروف المادية التي تواجهها، والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال المساعدات والتمويل لتمكين (أونروا) من مواصلة عملها، مؤكدًا ضرورة تمكين وكالة (أونروا) من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، ومسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.

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