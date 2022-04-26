شؤون فلسطينية

الحية: حالة التفرد والتمسك بالمكاسب الفردية جعلت السلطة في حالة ضعف وهوان

الحية: حالة التفرد والتمسك بالمكاسب الفردية جعلت السلطة في حالة ضعف وهوان
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة " حماس " خليل الحية إن المقاومة أعلنت أن القدس خط أحمر، مؤكدًا أن الاحتلال لن يفلح في تقسيم شعبنا وتهدئة جبهة على حساب أخرى.

وكشف الحية اليوم الإثنين خلال لقاء مع قناة الأقصى أن "الاحتلال أرسل قبل رمضان رسائل للوسطاء بأنه يحرص على الهدوء، وأخبرنا الوسطاء أنه كاذب، وأنه مستمر في تنفيذ جرائمه ومخططاته التهويدية".

وأكد أن الشعب الفلسطيني كان يقظا، مشيدًا باحتشاد المرابطين في جمعة الفجر العظيم وفي ساحات المسجد الاقصى الذي كان إيذانا بأننا مستيقظون لمخططات الاحتلال.

وأوضح الحية أن الاحتلال يمعن في التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، ويمنع المسلمين أسبوعا كاملا من دخول الحرم الإبراهيمي، ويهاجم كنيسة القيامة.

وبين أن الشعب الفلسطيني استطاع بمرابطيه في القدس ووقفة مقاومة غزة إفشال مخطط ذبح القرابين، ومنع مسيرة الأعلام، مؤكدًا أن المقاومة للاحتلال مشروعة.

وأكد عضو المكتب السياسي أن جرائم الاحتلال تستفز مشاعر أمتنا وشعبنا، وتهيئ الأجواء في الضفة الغربية للثورة والانتفاضة، مشيدًا ببطولات مخيم جنين واستشهادييها الذين لقنوا الاحتلال دروسا لن ينساها.

وأضاف أن غزة الصامدة استطاعت أن تثبت معادلة القدس - غزة،  مشيدًا بدور الضفة التي أعلنت كلمتها في المواجهات والعمليات، وفلسطينيي الـ48  الذين أثبتوا فشل محاولات الاحتلال في مسح الهوية.

وقال: "وزعنا رسائل ومذكرات تكشف مخططات الاحتلال، وأرسلنا مذكرات للعديد من الشخصيات والدول والملوك والأحزاب العربية وغيرها ماذا يفعل الاحتلال وماذا يخبئ".

وبين الحية أن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أجرى عديداً من الاتصالات، وأرسل رسائل للعديد من الدول والسياسيين من العرب والمسلمين في مسعى لكشف ما يفعل الاحتلال

وأوضح أن تفاعل الشعب الفلسطيني ومقاومته مع جرائم الاحتلال، والاتصالات التي أجرتها حركة حماس جعلته يلمس حركة نشطة رسمية وشعبية وجماهيرية تذكره بما حدث العام الماضي في سيف القدس.

وقال الحية إن حالة التفرد، والتمسك بالمكاسب الفردية جعلت السلطة في حالة ضعف وهوان وغبن، ونقول آن الأوان للعودة للشعب على خيار مقاومة الاحتلال.

وأوضح أن السلطة في حالة عزلة شعبية، حيث نجد أن شعبنا يمارس مقاومته في القدس وجنين، في حين نجد أن السلطة ما زالت تمارس التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية، مطالبًا أن تعود لشعبها وتستثمر في قواه النابضة لمواجهة الاحتلال.

وأكد عضو المكتب السياسي أن التطبيع في المنطقة لن يجلب للدول المطبعة المنافع، ولن يحقق للاحتلال أمانيه بإنهاء القضية الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني صاحب قراره.

وقال الحية إن الشعوب التي تهتف لفلسطين من أفغانستان وحتى المغرب الإسلامي هي الحاضنة الشعبية لتيار المقاومة في الأمة، مؤكداً تواصل الحركة بعلاقتها مع كل مكونات أمتنا الشعبية وما تستطيع مع الجهات الرسمية لمقاطعة الاحتلال ودعم المقاومة.

وأشار إلى أن التحركات الشعبية المتضامنة مهمة لأنها تذكر بجرائم الاحتلال، وتعيد إحياء القضية الفلسطينية، وتحاصر مخططات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

اشتية يستقبل وفدا من اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة

اشتية يستقبل وفدا من اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة

دعوات إسلامية مسيحية للتصدي للاحتلال وحماية المسجد الأقصى

دعوات إسلامية مسيحية للتصدي للاحتلال وحماية المسجد الأقصى

هنية يحذر الوسطاء: إذا تجاوز العدو الخطوط الحمراء سنتحول لصراع إقليمي

هنية يحذر الوسطاء: إذا تجاوز العدو الخطوط الحمراء سنتحول لصراع إقليمي

البدء بصرف رواتب موظفي غزة عبر الصراف الآلي

البدء بصرف رواتب موظفي غزة عبر الصراف الآلي

192 براءة اختراع مسجلة رسمياً في فلسطين

192 براءة اختراع مسجلة رسمياً في فلسطين

شاهد ردة فعل معتمر تونسي عندما رأى شابًا من غزة أمام الكعبة

شاهد ردة فعل معتمر تونسي عندما رأى شابًا من غزة أمام الكعبة

زياد النخالة: مقاتلو المقاومة يغطّون مساحة فلسطين

زياد النخالة: مقاتلو المقاومة يغطّون مساحة فلسطين

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

اشتية يستقبل وفدا من اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة

اشتية يستقبل وفدا من اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة

192 براءة اختراع مسجلة رسمياً في فلسطين

192 براءة اختراع مسجلة رسمياً في فلسطين

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بالإبعاد عن &#34;الأقصى &#34;

الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بالإبعاد عن "الأقصى "

مركز فلسطين يدعو لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال أيام العيد

مركز فلسطين يدعو لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال أيام العيد

المطران حنا: نوجه نداءً عاجلاً إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس

المطران حنا: نوجه نداءً عاجلاً إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس

دعوات لأوسع مشاركة بجمعة &#34;عيد الانتصار&#34; في المسجد الأقصى

دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "عيد الانتصار" في المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله &#34;المشوار&#34;

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله "المشوار"

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل &#34;عائلة الحاج متولي&#34;؟.. مصطفى شعبان يجيب

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل "عائلة الحاج متولي"؟.. مصطفى شعبان يجيب

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل "بطلوع الروح"

عربي

(رويترز): أردوغان يزور السعودية الخميس المقبل

(رويترز): أردوغان يزور السعودية الخميس المقبل

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الرئيس اللبناني: وضع حد لمعاناة الفلسطينيين بداية لأي حل مستدام في الشرق الأوسط

الرئيس اللبناني: وضع حد لمعاناة الفلسطينيين بداية لأي حل مستدام في الشرق الأوسط

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة