اشتية يستقبل وفدا من اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وفدا من اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس.واطلع اشتية من الوفد على أهم الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد لصالح قضيتنا الفلسطينية على الساحة الامريكية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى أبناء الجالية، إضافة إلى الدعم والمشاريع التي يقدمها في الوطن بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية والأهلية.وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة، وجاليتنا في كل مكان بالعالم لدعم قضيتنا الفلسطينية، من خلال ايصالها لكل شعوب العالم لإدراكهم بمدى عدالتها والانتصار لها.ودعا اشتية أبناء شعبنا في المهجر عامة والأكاديميين والباحثين خاصة، الى تعزيز الرواية الفلسطينية ببعدها التاريخي والحاضر وكل ما له علاقة بالمشهد الوطني، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على روايتنا.