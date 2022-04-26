شؤون فلسطينية

هنية يحذر الوسطاء: إذا تجاوز العدو الخطوط الحمراء سنتحول لصراع إقليمي

هنية يحذر الوسطاء: إذا تجاوز العدو الخطوط الحمراء سنتحول لصراع إقليمي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: إن قطاع غزة لا يمكن أن يكون بعيد عن الصراع في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة؛ خاصة إذا ما تم تجاوز الخطوط من جانب العدو الإسرائيلي.

وأوضح هنية في كلمة له خلال المهرجان الخطابي (القدس هي المحور) اليوم الثلاثاء، أن القدس وقضية فلسطين استطاعت رغم كل الاحداث الكبيرة في العالم أن تعود إلى الصدارة مجددًا.

وأضاف رئيس حماس: "أبلغت كل الأطراف بأننا لا يمكن أن نقبل بتغير الحقائق التاريخية والدينية في القدس وسنفشل كل مخططات التقسيم والتهويد والاستيطان والعزل بشكل مطلق".

وتابع: "أبلغتهم جميع الأطراف بأنه إذا حاول العدو لتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مزيد من الحماقات قد يحول الصراع الثنائي إلى صراع إقليمي".

وأشار إلى أن موجة العمليات البطولية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة أكدت أن خيار المقاومة هو خيار شعب وليس خيار فصيل، لافتًا إلى أن العمليات البطولية أكدت أهمية الضفة الغربية في إعادة التوازن في الصراع مع العدو.

ولفت إلى أن قضية القدس لا يمكن أن تحسم على طاولة المفاوضات السياسية.

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