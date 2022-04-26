دولي

بينيت يتلقى رسالة تهديد بالقتل

بينيت يتلقى رسالة تهديد بالقتل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، فتحوا تحقيقًا في رسالة تهديد بالقتل وصلت لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت الصحيفة: إن رسالة تهديد وصلت إلى أحد أفراد عائلة بينيت، وقد عُثر بداخلها على رصاصة حية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أغسطس الماضي، تم القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من عسقلان بعد منشور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، هدد فيه بالإضرار بحياة بينيت.

يذكر أنه حتى في الأيام التي سبقت تشكيل الحكومة الإسرائيلية، تم رفع مستوى أمن بينيت ومستوى وزيرة الداخلية أييليت شاكيد إلى المستوى الخامس، أي قبل المستوى الأعلى، وكانت الكنيست هي التي أمنت شاكيد في ضوء التهديدات التي تلقتها، وكذلك قامت بتأمين بينيت تحت إشراف الشرطة.

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