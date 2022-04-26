(رويترز): أردوغان يزور السعودية الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يعتزم زيارة السعودية"، الخميس، فيما لم يصدر تأكيد سعودي رسمي لنبأ الزيارة.يأتي ذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش، بأن "العلاقات مع السعودية بدأت بالتحسن، وبدأنا باتخاذ خطوات"، مشيراً إلى أنه زار مدينة جدة السعودية في مارس الماضي، حيث التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وكان أردوغان، قال في شباط/ فبراير الماضي، إن بلاده تريد "تعزيز العلاقات مع السعودية.. ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدماً بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".