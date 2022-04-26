192 براءة اختراع مسجلة رسمياً في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكّدت وزارة الاقتصاد الوطني على أن هناك إقبالاً ملحوظاً على تسجيل براءات الاختراع، والتي وصل مجموعها إلى 192 براءة اختراع مسجلة رسميا في وزارة الاقتصاد في مجالات متنوعة، منها: الصحة، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.وأوضحت مدير عام الإدارة للملكية الفكرية في الوزارة رجاء خويلد، في بيان، لمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف اليوم، الموافق 26 نيسان من كل عام، أنه تم إطلاق 13 خدمة الكترونية في مجال تطوير وتحسين خدمات الملكية الفكرية، والعمل بالنشر الالكتروني من خلال WIPO Publish ، حيث يتم نشر جميع الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني.وأضافت: "نحرص على مشاركة تجربة فلسطين في الإبداع والتميز العالم مع العالم، والتواصل عبر العقول في معالجة التحديات، ولدينا عقول فلسطينية منتجة وقادرة على وضع فلسطين على خارطة الإبداع والتميز العالمي".واعتبرت خويلد تحديث البيئة التشريعية لقوانين الملكية الصناعية في صلب أهدافها الاستراتيجية لهذا العام، لمواءمة هذه التشريعات مع دعم الإبداع والرياديين والمبتكرين الفلسطينيين، لاسيماوأشارت إلى أن الوزارة عملت على إنشاء مراكز لدعم الإبداع ونقل التكنولوجيا في المؤسسات الجامعية، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الراعية للإبداع، للتوعية في المواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية، وتوجيه المبدعين نحو حماية أفكارهم.يشار إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية، لتسليط الضوء على الدور الذي تؤدّيه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، حيثتنظم احتفالات هذا العام بالابتكار والإبداع لدى الشباب، تحت شعار: "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، وذلك لإبراز الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب والكفيلة بإيجاد حلول جديدة وأفضل تدعم الانتقال نحو مستقبل مستدام، واستكشاف كيف تقوم هذه الأذهان المبتكرة والحيوية والخلّاقة بدفع التغيير الإيجابي.وتشارك دولة فلسطين في هذا اليوم، عبر استعراض واقع الملكية الفكرية في فلسطين والخدمات التي تقدمها، وتسليط الضوء على المخترعين الفلسطينيين المسجلين، إضافة إلى التوعية في أهمية الحفاظ على حقوق الملكية، وغيرها من خلال النشر عبر موقعها الإلكتروني، وصفحتها الرسمية عبر الفيسبوك.