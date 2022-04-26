شاهد ردة فعل معتمر تونسي عندما رأى شابًا من غزة أمام الكعبة

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعتمرين تونسيين لحظة تعرفهم على معتمر فلسطيني من قطاع غزة أمام الكعبة المشرفة.ووفقا للفيديو المتداول، فبينما شاهد المعتمر الفلسطيني معتمرون تونسيون يقومون بالتقاط صورة جماعية لهم أمام الكعبة المشرفة، طلب منهم مساعدتهم في التقاط الصورة.وبحسب الفيديو، فإنه عندما انتهى من التقاط الصورة لهم سألهم إن كانوا جزائريين ليجيبوا أنهم من تونس، ليتبادلوا معه السؤال إن كان من اليمن.وأظهر الفيديو لحظة التأثر الشديد للمعتمر التونسي عندما علم أن المعتمر من قطاع غزة، ليأخذ يجهش في البكاء ويحتضنه، فيما حاول تقبيل يده.