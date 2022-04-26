نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير بأن المعتقل بشير الخيري (80 عامًا) يتعرض لعملية مساومة من قبل الاحتلال بهدف الاعتراف بلائحة الاتهام الموجه ضده مقابل إنهاء اعتقاله الإداري.وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المعتقل الخيري الذي من المفترض أن ينتهي أمر اعتقاله الإداري بعد يومين، رفض كل المقترحات التي تندرج ضمن عملية ابتزاز ومساومة خطيرة يتعرض لها حتّى إنّ استمر اعتقاله الإداريّ لسنوات.واعتبر نادي الأسير أنّ ما يجري مع المعتقل الخيري أمر خطير، يعكس حالة الإفلاس التي وصلت له مخابرات الاحتلال، في ظل عمليات التصعيد المستمرة لجريمة الاعتقال الإداريّ، والتي طالت المئات من أبناء شعبنا.وفي هذا الإطار، أعلن رفاق المعتقل الخيري أنّه في حال استمر الاحتلال باعتقاله إداريا تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" فإنهم سيشرعون بخطوات نضالية للمطالبة بحرّيّته.ووجه نادي الأسير نداء لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الجريمة المتصاعدة بحقّ أبناء شعبنا، والتي سرقت أعمار الآلاف على مدار عقود، وأنّ يكون هناك موقفا رادعا يتجاوز إعلان المواقف.ودعا إلى تكثيف الفعاليات المساندة للمعتقلين الإداريين الذين يواصلون خطوة مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وذلك كجزء من برنامج نضالي ينفذونه، وقد يصل إلى قرار الإضراب المفتوح عن الطعام خلال الفترة المقبلة.يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت بشير الخيري في التاسع والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي، ووجهت له مجموعة من التهم، وخلال الفترة الأولى من الاعتقال أصدرت المحكمة قرارين بالإفراج عنه بكفالة، مقابل استكمال جلسات المحاكمة بحقّه، إلا أنّه وفي تاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور تبدأ منذ تاريخ اعتقاله.يذكر أنّ الخيري معتقل سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 17 عاما، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1968 حتّى اليوم، كما تعرض للإبعاد لمدة خمس سنوات، وحرم من السفر لفترات طويلة.