عاجل

  • النخالة: إيران تقف بكل عنفوانها والتزامها بتحرير فلسطين وتحتضن المقاومة وعوائل الشهداء

شؤون فلسطينية

اشتية: الوضع الاقتصادي والمالي الذي نعيشه مرتبط بالإجراءات الإسرائيلية

اشتية: الوضع الاقتصادي والمالي الذي نعيشه مرتبط بالإجراءات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء: إن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه حكومته مرتبط بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث اشتية مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، العلاقات الثنائية والتطورات السياسية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وممثلة النمسا لدى فلسطين استريد فين.

وأطلع رئيس الوزراء، شالنبرغ على آخر المستجدات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض من تسارع لوتيرة الاستيطان وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس واستمرار الاقتحامات، والتي من شأنها أن تزيد حالة التوتر وتدمر حل الدولتين.

ودعا النمسا إلى تجسيد إيمانها بحل الدولتين بالاعتراف بفلسطين، مشيرا إلى أن بديل حل الدولتين هو تكريس حالة الفصل العنصري التي نعيشها اليوم، والتي وثقتها عدة تقارير لمؤسسات دولية مرموقة.

وقال رئيس الوزراء "إن الوضع الاقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم مرتبط بإجراءات الاحتلال وسيطرته على مواردنا والاقتطاعات غير الشرعية من أموالنا، بالإضافة إلى تبعات وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا".

وثمن اشتية الدعم النمساوي في مختلف المجالات وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني ودعم جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بالإبعاد عن &#34;الأقصى &#34;

الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بالإبعاد عن "الأقصى "

طالع: &#34;الاقتصاد&#34; تنشر قوائم أصناف منتجات (شتراوس) لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا

طالع: "الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات (شتراوس) لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا

مركز فلسطين يدعو لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال أيام العيد

مركز فلسطين يدعو لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال أيام العيد

المطران حنا: نوجه نداءً عاجلاً إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس

المطران حنا: نوجه نداءً عاجلاً إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس

دعوات لأوسع مشاركة بجمعة &#34;عيد الانتصار&#34; في المسجد الأقصى

دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "عيد الانتصار" في المسجد الأقصى

فهد سليمان: النظام السياسي الفلسطيني لا يزال يقفز عن أولويات الحالة الوطنية

فهد سليمان: النظام السياسي الفلسطيني لا يزال يقفز عن أولويات الحالة الوطنية

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه لتصريحات المفوض العام لـ(أونروا)

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه لتصريحات المفوض العام لـ(أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

نادي الأسير: المعتقل بشير الخيري يتعرض لمساومة من الاحتلال مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بالإبعاد عن &#34;الأقصى &#34;

الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بالإبعاد عن "الأقصى "

مركز فلسطين يدعو لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال أيام العيد

مركز فلسطين يدعو لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال أيام العيد

المطران حنا: نوجه نداءً عاجلاً إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس

المطران حنا: نوجه نداءً عاجلاً إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس

دعوات لأوسع مشاركة بجمعة &#34;عيد الانتصار&#34; في المسجد الأقصى

دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "عيد الانتصار" في المسجد الأقصى

فهد سليمان: النظام السياسي الفلسطيني لا يزال يقفز عن أولويات الحالة الوطنية

فهد سليمان: النظام السياسي الفلسطيني لا يزال يقفز عن أولويات الحالة الوطنية

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه لتصريحات المفوض العام لـ(أونروا)

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه لتصريحات المفوض العام لـ(أونروا)

منوعات

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله &#34;المشوار&#34;

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله "المشوار"

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل &#34;عائلة الحاج متولي&#34;؟.. مصطفى شعبان يجيب

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل "عائلة الحاج متولي"؟.. مصطفى شعبان يجيب

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل "بطلوع الروح"

عربي

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الأردن يقرّ قانوناً يعاقب من يحاول الانتحار

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ&#34;داعش&#34; جنوب ليبيا

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ"داعش" جنوب ليبيا