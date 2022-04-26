طالع: "الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات (شتراوس) لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، جمهورالمستهلكين، من شراء أصناف من منتجات شركة "شتراوس" الإسرائيلية، المدرجة في القوائم المرفقة، بعد إثبات الفحوصات وجود بكتيريا "السالمونيلا" في خطوط الإنتاج في الشركة المصنعة.وبينت الوزارة في بيانها ان طواقمها وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة تقوم بالتحفظ على أصناف الشركة المرفقة وفق الأصول المتبعة، داعيا التجار إلى التوقف عن عرض منتجات الشركة على رفوف المحال التجارية، و ارجاعها للشركة فوراً تحت طائلة المسؤولية القانونية.وبينت الوزارة ان هناك تنسيق وتعاون مع الموردين الأساسيين لمنتجات الشركة والتزامهم بقانون حماية المستهلك بما يحفظ صحة وسلامة المستهلك.