المطران حنا: نوجه نداءً عاجلاً إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس





وقال حنا في نداءه، إن: "قضية القدس ومقدساتها هي ليست شأنا يخص الفلسطينيين لوحدهم أو المقدسيين بنوع خاص بل هي شأن يخص الأمة كلها وكافة المسيحيين والمسلمين في كل مكان".



وأضاف: "عندما يعتدى على المسيحيين والمسلمين في أعيادهم ولدى توجههم إلى مقدساتهم فإن هذا هو امتهان للكرامة الإنسانية والمقدسيون يقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن القدس ولكن وجب عن الأمة كلها وعلى المسيحيين والمسلمين في كل مكان بأن يكونوا في خندق واحد في الدفاع عن هذه القضية العادلة".

رام الله - دنيا الوطنوجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا إلى كافة المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية في هذا المشرق بشكل خاص وفي العالم بأسره بشكل عام وذلك حول ما تتعرض له مدينة القدس في مقدساتها وأوقافها المسيحية والإسلامية.