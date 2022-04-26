"تعليم غزة" يعلن أماكن ومواعيد عقد مقابلات الوظائف التعليمية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، اليوم الثلاثاء، عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022- 2023م.وقالت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين معرفة أماكن ومواعيد المقابلات من خلال الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة (التسجيل الموحد).وذكرت أن المقابلات ستعقد الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 10 أيار/مايو 2022، وتنتهي يوم الإثنين 30 أيار/مايو 2022م، موزعة على ثلاثة مراكز للمقابلات.