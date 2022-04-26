شركة كهرباء محافظة القدس تتسلم الإنذار الثاني بقطع التيار الكهربائي

وأفادت الشركة في بيان وصل لـ "دنيا الوطن" نسخة منه، أن جدول قطع الكهرباء سيبدأ، وفق ما تسلمته من معلومات من كهرباء إسرائيل، في الثامن من أيار/مايو القادم. كما أضافت بأن قطع التيار الكهربائي هذه المرة سيكون مختلفاً عن السابق، إذ ستستمر مدة الفصل لست ساعات متواصلة، ويتكرر لكل محافظة ست مرات شهريا.وصرّحت الشركة أن كهرباء إسرائيل تعمدت بهذا القطع، أن تقوم بإطفاء كل المغذيات المزودة لنفس المحافظة في ذات الوقت، وهو ما سيلحق أضرارا في النواحي الصحية، والتعليمية، والاقتصادية.كما طالبت الشركة أصحاب القرار، بدفع المستحقات المطلوبة، لتجنيب مراكز المدينة والمستشفيات أي انقطاع.وأوضحت الشركة أن هناك مناطق ضمن امتيازها تعاني من سرقات الكهرباء، بالإضافة إلى معاناة الحكومة الفلسطينية من العجز المالي بسبب حجز إسرائيل أموال المقاصة، وهو ما أدى إلى صعوبة دفع ما عليها من مستحقات.وأكدت الشركة أن فصل التيار الكهربائي في القدس، خطوة عقابية جماعية، وأنها ستستمر في اتصالاتها مع كافة الأطراف؛ لمنع القطع أو التخفيف منه.