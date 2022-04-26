شؤون فلسطينية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء
تعبيرية
أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (27 نيسان/ أبريل).

وقالت الوزارة، إن السفر للمتبقي من الحافلتين الثامنة والتاسعة، والمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/19) - الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17).

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت الوزارة على، ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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