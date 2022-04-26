مستشفى المقاصد يعلن انتهاء الأزمة المالية ما بين إدارته ووزارة المالية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد، اليوم الثلاثاء، انتهاء الأزمة المالية بعد اتفاق ما بين المستشفى ووزارة المالية لتحويل دفعة عاجلة هذا اليوم، لسد الحاجة العاجلة للمستشفى بمباركة جميع الأطراف وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.وفي وقت سابق من اليوم، علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع، عن توصل نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد في القدس، لاتفاق مع وزارة المالية بهدف إنهاء إضرابهم عن العمل.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إنه خلال لقاء جمع النقابة مع وزارة المالية صباح اليوم، تم الاتفاق على تعليق الإضراب مقابل التزام الأخيرة بدفع رواتب ومستحقات الموظفين بشكل كامل".وأضاف أن اللقاء مع وزارة المالية كان إيجابياً وبالتالي الأزمة في طريقها للحل، ونحن بصدد الإعلان عن تعليق الإضراب ووقف كافة الإجراءات الاحتجاجية، عقب التوصل لاتفاق ينهي الخلافات الحالية.وذكر المصدر، أنه تم الاتفاق أيضاً على التزام وزارة المالية بدفع مبلغ يقرب 9 مليون دولار بشكل شهري لمستشفى المقاصد، وذلك كدفعة لتغطية التكاليف التشغيلية، مع العلم أن المستشفى بحاجة مبلغ من 10- 13 مليون دولار شهرياً.