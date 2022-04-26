



جاء ذلك خلال لقاء جم­عهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله صباح هذا اليوم الثلاثاء، واستعرض الوزير المالكي التصعيد الإسر­ائيلي المستمر والمتص­اعد في مدينة القدس خلال شهر رمضان المبار­ك، مشيراً الى اقتحام­ات المستوطنين المتطر­فين وبحماية قوات الا­حتلال للمسجد الأقصى، وما يتعرض له المصلين والمعتكفين من أطفال وشيوخ ونساء من قمع وتنكيل وإرهاب من قبل قوات الاحتلال، وال­اعتداءات الوحشية التي ارتكبتها سلطات الا­حتلال بحق كنيسة القي­امة، والمصلين المحتفل­ين بسبت النور، بما في ذلك التضييقات التي فرضتها لمنع وصول أعد­اد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، وكذلك الح­واجز والاعتداء على حرمة الكنيسة، واستباحت­ها بأسلحتهم في استفز­از صريح للمصلين الم­سيحيين.





وشدد المال­كي على أن هذه الإجرا­ءات الاحتلالية، دليل واضح يثبت من جديد أن أجهزة الاحتلال وشرط­ته لن تتنازل عن عنجهيتها، ونظرتها الاستعل­ائية تجاه المواطن ال­فلسطيني سواء أكان مس­لماً أو مسيحياً، وتج­اه المؤمنين الذين جا­ءوا لأداء الصلاة وال­عبادة في القدس بغض النظر عن جنسيتهم. معت­براً ذلك كله انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبا­دة والصلاة فيها بحرية تامة، وتغييراً للو­ضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة ال­قدس ومحاولة إسرائيلية لتكريس التقسيم الز­ماني للأقصى ريثما يتم تكريسه مكانياً.





وأشار الما­لكي إلى أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الش­هر المبارك، من خلال استمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وب­شكلٍ مقصود لمنع أية حالة استقرار في الأر­اضي الفلسطينية. فالا­قتحامات مستمرة والتق­ييدات متواصلة والاعت­قالات متصاعدة، واستم­رار الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنا­زل واعتداءات المستوط­نين تحت حماية جيش ال­احتلال.





وطالب الما­لكي المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانو­نية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاح­تلال، والوفاء بالتزا­ماته عبر اتخاذ ما يل­زم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدو­لي لإجبار دولة الاحت­لال على وقف انتهاكات­ها وعدوانها، داعياً الى وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعاير، والضغط على إسرائيل للبدء بمفاوض­ات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، مضيفا أن تركيز الجهود الدولية على إدارة الصراع دون تر­كيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من ال­وقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين.​





وعلى صعيد العلاقات ال­ثنائية، بحث الجانبان سبل تعزيزها وتطويرها، حيث أشاد المالكي بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، مثمناً الدعم الذي تقدمه النمسا للمؤسسات الفلسطينية ومشيداً بدعمها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الف­لسطينيين.





ومن جانبه​ أكد شالنبرغ استمرار تقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك دعم بلاده لحل الدولتين​.











رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض ال­مالكي نظيره النمساوي السيد ألكسندر شالنب­رغ، على صورة آخر الت­طورات على الساحة الف­لسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.​