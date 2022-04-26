شؤون فلسطينية

حماية المستهلك تحمّل وزارة الزراعة مسؤولية ارتفاع أسعار الدواجن من جديد في رام الله

حماية المستهلك تحمّل وزارة الزراعة مسؤولية ارتفاع أسعار الدواجن من جديد في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
حملت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وزارة الزراعة المسؤولية كاملة عن ارتفاع أسعار الدواجن في السوق والتي وصلت الى 20 شيكلا للكيلوجرام الواحد من خلال عدم توفير كميات من الدواجن في السوق في شهر رمضان المبارك، إضافة لعدم معالجة الأضرار التي طالت قطاع الدواجن على مدى الأشهر الماضية، وعدم تحقيق تدخلات خلاقة ما قبل شهر رمضان المبارك.

وقامت اليوم جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، بجولة على محلات بيع الدواجن لمتابعة الأسعار، حيث تفاوت السعر للكيلوجرام الواحد من 19 – 20 شيكل، الأمر الذي يؤشر لعدم الالتزام بالسقف السعري. ولاحظت الجمعية خلال الجولة تراجع الإقبال على الشراء، حتى إنه في عدد من المحلات كانت خالية من المتسوقين، وبعضها يسأل المستهلك عن السعر ويغادر.

وقال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك في المحافظة  "إننا وقبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، تابعنا مع الجهات المختصة ارتفاع أسعار الدواجن، وتواصلنا على مدار أيام الشهر الفضيل، دون تحقيق أي عدالة في أسعار الدواجن ودون أي قدرة على ضبط السعر، الأمر الذي يؤشر أن الأمور تراكمت منذ أشهر مضت، حيث ارتفع سعر الصوص اللاحم وأسعار الاعلاف".

وأضاف "في الوقت ذاته خرج من السوق أعداد كبيرة من مربي الدواجن لعدم مقدرتهم على تغطية التكاليف، وعدم تحقيق أرباح مجزية، رغم  تحذيرنا من خطورة الوضع، آنذاك ولم يتم التحرك من قبل وزارة الاختصاص".

ورفض هنية التطمينات التي تطلق بخصوص توفر كميات من الدواجن في السوق، وهو ما لم يلمسه المستهلك بالمطلق، ولم يواجه إلا حقيقة ارتفاع الأسعار الذي لا يطاق.

وحذرت رانية الخيري، أمين سر الجمعية في المحافظة، من خطورة ارتفاع أسعار الدواجن التي تعتبر البديل الطبيعي للحوم الحمراء التي تظل مرتفعة دون أي انخفاض، وهو ما ترك آثارا سلبية على الأسرة الفلسطينية في شهر رمضان، التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها من الدواجن.


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