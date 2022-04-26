شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى": نقل الأسير نور الدين جربوع إلى مستشفى "كبلان" عقب تدهور حالته الصحية

"هيئة الأسرى": نقل الأسير نور الدين جربوع إلى مستشفى "كبلان" عقب تدهور حالته الصحية
الأسير نور الدين جربوع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قيام إدارة مصلحة سجون الاحتلال، نقل الأسير نور الدين جربوع (27 عاما) من مخيم جنين، من معتقل "الرملة" الى مستشفى "كبلان" إثر تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.

جاء ذلك، خلال بيانٍ للهيئة، اليوم الثلاثاء، قالت فيه "وفقاً لآخر المستجدات فإن الأسير جربوع عانى من ارتفاع مفاجئ في الحرارة ومشاكل في الأمعاء، وإثر ذلك جرى نقله وهو الآن منوم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير جربوع يتعرض لسياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء، "فعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي وضرورة بقائه تحت المراقبة، إلا أنه تبين أن إدارة السجون كانت قد نقلته من المستشفى إلى  عيادة الرملة".

وحمّل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح جربوع والذي اعتقل بعد إطلاق النار عليه في مخيم جنين وإصابته بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود الفقري، ما تسبب في إصابته بشلل نصفي.

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