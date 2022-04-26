موقع إسرائيلي: حماس حاولت أسر جنود إسرائيليين خلال الحرب الأخيرة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، راح ضحيته 253 شهيداً وأكثر من 1500 جريح، فيما قتل 13 إسرائيلياً وجرح نحو 350 آخرين.





وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، نحو 4000 آلاف صاروخ تجاه المدن الإسرائيلي، ووصل مدى الصواريخ إلى 250 كم بعيداً عن قطاع غزة، مستهدفة مطار رامون بالقرب من إيلات جنوب الأرضي المحتلة عام 1948.





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي، والتي اندلعت نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى.وأفاد الموقع، أن قوت النخبة التابعة لحركة (حماس)، حاولت أسر جنود إسرائيليين في 11 آيار الماضي وذلك من خلال أحد الأنفاق، زاعماً أن الطائرات الإسرائيلية أحبطت المحاولة بعدما هاجمت مدخل النفق.