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شؤون فلسطينية

ماذا تعرف عن "السالمونيلا" التي انتشرت في منتجات شتراوس الإسرائيلية؟

ماذا تعرف عن "السالمونيلا" التي انتشرت في منتجات شتراوس الإسرائيلية؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، أن مستشفى أسوتا بأسدود، سجّل اليوم، أول اشتباه إصابة ببكتيريا السالمونيلا في داخل إسرائيل. 

ووفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإن أول اشتباه للإصابة بالسالمونيلا جاء نتيجة تناول شوكولاتة شركة شتراوس. فما هي بكتيريا السالمونيلا؟ وما هي أعراضها؟

السالمونيلا بكتيريا تسبب مرضاً يسمى داء السالمونيلات، وهي عدوى تصيب الجهاز الهضمي. وتنتشر عبر تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا، أو عبر التلامس مع الحيوانات، والتي تحملها بشكل طبيعي. وقد تحمل بعض الأطعمة الأكثر شيوعا، مثل: البيض، واللحوم، والحليب، وبعض الخضروات، والفاكهة، البكتيريا إن لم يتم غسلها جيداً. كما وتحمل بعض الحيوانات عدوى السالمونيلا، مثل: الزواحف، والبرمائيات، والطيور.

عادة ما تبدأ الأعراض بالظهور على المصابين بعدوى السالمونيلا، بعد 12-72 ساعة من الإصابة. ويستمر المرض من أربعة أيام إلى أسبوع، إذ يتعافى المعظم دون الحاجة إلى علاج.

ويعاني معظم المصابين بالعدوى من الحرارة، وتقلصات البطن، والتقيؤ. وقد تتطور الأعراض لدى البعض لتصبح أكثر شدة، فيعانون من الحمى الشديدة، والأوجاع، والصداع، والخمول، والطفح الجلدي، ودم في البول، والبراز، والإسهال الشديد، لذا ينصح بشرب كميات كافية من السوائل؛ تجنباً للجفاف.

وفي بعض الأحيان، قد تسبب داء السالمونيلات بعض المضاعفات الخطيرة، التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، مثل: تجرثم الدم أي دخول البكتيريا إلى مجرى الدم، ومجموعة من الأعراض التي تُعرف باسم التهاب المفاصل التفاعلي، والتي تشمل: تهيج العين، وحرقة في البول، وألم المفاصل.

أما الفئات الأكثر عرضة للإصابة، هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، كما يكون لها تأثير على النساء الحوامل، الأمر الذي قد يعرضهن للخطر أو يعرض الأجنة للمخاطر أيضًا.

ولتجنب الإصابة بعدوى السالمونيلا، يجب الحفاظ على النظافة، وغسل اليدين في كل مرة تمسك فيها أي مواد غذائية، إضافة إلى فصل المكونات الغذائية عن بعضها، كإبعاد اللحوم عن الخضروات، وغسل المواد الغذائية جيدا بعد شرائها من المتاجر، وتجنب تناول الأطعمة النيئة، وطهي الطعام بشكل جيد.

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