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مصدر لـ"دنيا الوطن": التوصل لاتفاق بين وزارة المالية ونقابة موظفي المقاصد ينهي الإضراب

مصدر لـ"دنيا الوطن": التوصل لاتفاق بين وزارة المالية ونقابة موظفي المقاصد ينهي الإضراب
إضراب موظفي مستشفى المقاصد
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن توصل نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد في القدس، لاتفاق مع وزارة المالية بهدف إنهاء إضرابهم عن العمل.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إنه خلال لقاء جمع النقابة مع وزارة المالية صباح اليوم، تم الاتفاق على تعليق الإضراب مقابل التزام الأخيرة بدفع رواتب ومستحقات الموظفين بشكل كامل".

وأضاف أن اللقاء مع وزارة المالية كان إيجابياً وبالتالي الأزمة في طريقها للحل، ونحن بصدد الإعلان عن تعليق الإضراب ووقف كافة الإجراءات الاحتجاجية، عقب التوصل لاتفاق ينهي الخلافات الحالية.

وذكر المصدر، أنه تم الاتفاق أيضاً على التزام وزارة المالية بدفع مبلغ يقرب 9 مليون دولار بشكل شهري لمستشفى المقاصد، وذلك كدفعة لتغطية التكاليف التشغيلية، مع العلم أن المستشفى بحاجة مبلغ من 10- 13 مليون دولار شهرياً.

والجدير بالذكر، أن نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد، أعلنت عن إضراب ينطلق اليوم، عقب عدم التزام وزير المالية بالوعود التي قطعها سابقاً، وعاد للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية لعلاج المرضى والمصابين الذين نستقبلهم يومياً. 

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