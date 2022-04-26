عاجل

  • مصدر لـ "دنيا الوطن": التوصل لاتفاق بين وزارة المالية ونقابة موظفي المقاصد لإنهاء الإضراب مقابل الإلتزام بدفع الرواتب

دولي

زعيم كوريا الجنوبية يتعهد بـ"تعزيز" القدرات النووية لبلاده

زعيم كوريا الجنوبية يتعهد بـ"تعزيز" القدرات النووية لبلاده
كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام رسمية، في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن كيم جونغ أون قال إن "بيونغيانغ ستسرع وتيرة تطوير ترسانتها النووية" وذلك خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى. 

ووفقًا لما نقلته (وكالة الانباء المركزية الكورية)، فإن العرض جاء أ امس الاثنين، خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية. 

وقالت الوكالة نقلًا عن كيم جونغ "يجب أن تكون القوة النووية للجمهورية جاهزة لمباشرة مهمتها المسؤولة وردعها الفريد في أي وقت". 

وأضاف أن المهمة الأساسية للقوة النووية لكوريا الشمالية هي ردع الحرب، لكن هذا قد لا يكون الاستخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفا غير مرغوب فيها. 

وأشارت الوكالة إلى أن العرض يأتي في الوقت الذي تكثف فيه بيونغيانغ اختبارات الأسلحة واستعراض القوة العسكرية وسط تعثر في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وقدوم إدارة محافظة في كوريا الجنوبية. 

في حين، علّق مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "إن هناك مؤشرات على أعمال بناء جديدة في موقع التجارب النووية الوحيد المعروف لكوريا الشمالية، والمغلق رسميا منذ 2018، مما يشير إلى أن بيونغيانغ ربما تستعد لاستئناف اختبار أسلحة نووية". 

وذكرت الوكالة أن العرض تضمن أكبر صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات هواسونغ-17. وتم اختبار الصاروخ الضخم لأول مرة الشهر الماضي، لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية يعتقدون أن الجهود لإجراء اختبار كامل انتهت بانفجار فوق بيونغيانغ. 

وقد نشرت (صحيفة رودونغ سينمون ) الكورية الشمالية صورًا تظهر هواسونغ-17، وكذلك ما يبدو أنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية تطلَق من الغواصات، من بين أسلحة أخرى حملتها شاحنات ومركبات إطلاق طافت وسط حشود من المتفرجين والمشاركين الملوحين بالأعلام. 

كما وشمل العرض أيضا اصطفاف أسلحة تقليدية مثل المدفعية وقاذفات الصواريخ والدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود الذين يخطون في مشية عسكرية وهم يهتفون لكيم جونغ أون "بطول العمر". 

ويشار إلى أن برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية لكوريا الشمالية محظورة بموجب قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي فرضت عقوبات على البلاد. 

وكان  كيم قد شهد في 16 أبريل /نيسان، إطلاق ما قالت وسائل الإعلام الحكومية إنها صواريخ قصيرة المدى يمكنها إيصال أسلحة نووية تكتيكية. 

وخلال زيارة لسول الأسبوع الماضي، قال مبعوث الولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم إن الحليفين سوف "يردان بمسؤولية وحزم على السلوك الاستفزازي"، مع التأكيد على استعداده للتواصل مع كوريا الشمالية "في أي مكان دون أي شروط". 

وتؤكد كوريا الشمالية إنها منفتحة على الدبلوماسية، لكنها ترفض مبادرات واشنطن باعتبارها غير صادقة في ضوء ما تعتبرها بيونجيانج "سياسات معادية" مثل العقوبات والتدريبات العسكرية مع الجنوب. 

 

أخبار ذات صلة

ألمانيا تُحذر من أكبر أزمة غذائية في تاريخ البشرية

ألمانيا تُحذر من أكبر أزمة غذائية في تاريخ البشرية

إسرائيل تُسجل أول حالة اشتباه ببكتيريا السالمونيلا

إسرائيل تُسجل أول حالة اشتباه ببكتيريا السالمونيلا

الصحة الإسرائيلية تُعلن تفشي متحور جديد من فايروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تُعلن تفشي متحور جديد من فايروس (كورونا)

الأمين العام للأمم المتحدة يتجه إلى موسكو لمناقشة الأوضاع بأوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة يتجه إلى موسكو لمناقشة الأوضاع بأوكرانيا

لحماية حلف &#34;الناتو&#34;.. تهديد بريطاني باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا

لحماية حلف "الناتو".. تهديد بريطاني باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا

أميركا تفتح تحقيقاً عقب وفاة سبعة بحارة على متن حاملة الطائرات &#34;يو إس إس&#34;

أميركا تفتح تحقيقاً عقب وفاة سبعة بحارة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس"

لبحث الوضع الأمني.. بايدن يزور إسرائيل في الأشهر المقبلة

لبحث الوضع الأمني.. بايدن يزور إسرائيل في الأشهر المقبلة

روسيا: تحذيرات من خطر فعلي لاندلاع حرب عالمية ثالثة

روسيا: تحذيرات من خطر فعلي لاندلاع حرب عالمية ثالثة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

المرور بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الثلاثاء

تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الثلاثاء

سلطات الاحتلال تفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى والحبس المنزلي

سلطات الاحتلال تفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى والحبس المنزلي

استاذ قانون دولي يستنكر انتقاض المجتمع الدولي من اجل اوكرنيا دون فلسطين

استاذ قانون دولي يستنكر انتقاض المجتمع الدولي من اجل اوكرنيا دون فلسطين

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

جيش الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسحلة من لبنان

جيش الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسحلة من لبنان

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

منوعات

نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار يستعدّ لجولة &#34;حضلّ أحبّك العالميّة&#34;

نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار يستعدّ لجولة "حضلّ أحبّك العالميّة"

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله &#34;المشوار&#34;

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله "المشوار"

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل &#34;عائلة الحاج متولي&#34;؟.. مصطفى شعبان يجيب

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل "عائلة الحاج متولي"؟.. مصطفى شعبان يجيب

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل "بطلوع الروح"

عربي

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ&#34;داعش&#34; جنوب ليبيا

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ"داعش" جنوب ليبيا

القتال في غرب دارفور يمتد إلى الجنينة عاصمة الولاية

القتال في غرب دارفور يمتد إلى الجنينة عاصمة الولاية