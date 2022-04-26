شؤون فلسطينية

عقب استشهاد "عويدات".. اشتية يحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا

عقب استشهاد "عويدات".. اشتية يحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا
اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إدانته لجريمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وأسفرت عن استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها فجراً.

كما وحذر  اشتية من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وقدم واجب العزاء لعائلته وسكان مخيمه ومدينته.

هذا واستشهد الشاب  عويدات، صباح اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا فجراً.

وكانت وزارة الصحة، قالت في وقت سابق، إن حالة الشاب حرجة، ويمكث في العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قبل الإعلان عن استشهاده صباح اليوم.

وكان ثلاثة شبان فلسطينيون اصيبوا، الليلة الماضية، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

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