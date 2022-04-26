شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الثلاثاء

تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الثلاثاء
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، حالة الطرق لهذا الصباح الثلاثاء 26/04/2022.

وأفادت المرور، بأن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وتابعت: "إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة". 

وأوضحت، أنه سيتم إعادة فتح شارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" بشكل جزئي، لتسهيل حركة المواطنين، حيث تُستكمل الأعمال بعد عيد الفطر السعيد. 

ونوهت المرور، أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

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