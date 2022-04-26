تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الثلاثاء





وتابعت: "إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة".





وأوضحت، أنه سيتم إعادة فتح شارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" بشكل جزئي، لتسهيل حركة المواطنين، حيث تُستكمل الأعمال بعد عيد الفطر السعيد.





ونوهت المرور، أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.



رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، حالة الطرق لهذا الصباح الثلاثاء 26/04/2022.وأفادت المرور، بأن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.