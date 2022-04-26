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دولي

إسرائيل تُسجل أول حالة اشتباه ببكتيريا السالمونيلا

إسرائيل تُسجل أول حالة اشتباه ببكتيريا السالمونيلا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، أن مستشفى أسوتا بأسدود، سجّل اليوم، أول اشتباه إصابة ببكتيريا السالمونيلا في داخل إسرائيل. 

ووفقًا لموقع (واللا) العبري، فإن أول اشتباه للإصابة بالسالمونيلا جاء نتيجة تناول شوكولاتة شركة شتراوس. 

وكانت شركة "شترواس" الإسرائيلية للمنتجات الغذائية، قد أعلنت أنها عثرت في مصنع "عليت" التابع لها على بكتيريا السالمونيلا، وأطلقت عملية لجمع منتجات الشوكولاتة التي تم إنتاجها خلال الشهرين الماضيين. 

وأضافت أنه فور اكتشاف الخلل، توقف إنتاج منتجات الشوكولاتة المختلفة في المصنع، مبيّنةً أنه عثر على بكتيريا السالمونيلا في الخط الذي ينتج الشوكولاتة السائلة لجميع منتجات الشوكولاتة في مصنع "شترواس عليت" .

 

 
 

 

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