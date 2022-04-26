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دولي

الصحة الإسرائيلية تُعلن تفشي متحور جديد من فايروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تُعلن تفشي متحور جديد من فايروس (كورونا)
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الوزيرة الإسرائيلية، أوريت فاركاش هاكوهين، أن وزارة الصحة والحكومة تتابعان السلالة الجديدة لـ(كورونا ba4). 

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قالت الوزيرة خلال مقابلة صحفية، إنه " في هذه المرحلة لا داعي للقلق واذا كانت هناك استنتاجات اخرى سيتم اتخاذ الخطوات الملائمة مؤكدة ضرورة العودة الى الحياة الطبيعية". 

ومن جانبه، نوّه وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتيس، أن الحكومة لا تنوي في هذه المرحلة التراجع عن إعفاء المواطنين من ارتداء الكمامات او عن تسهيلات اخرى في انظمة (كورونا). 

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس، عن اكتشاف 3 حالات لأشخاص يحملون الطفرة الجديدة من فيروس كورونا من خلال اختبارات الـ (PCR) وفحص التسلسل الجيني والتي يتمّ إجراؤها للمسافرين العائدين إلى البلاد في مطار بن غوريون. 

وأوضحت أن الحديث يدور عن (المتحوّر BA4) والذي ينتشر الآن في جنوب أفريقيا ويؤدّي إلى ارتفاع الإصابة بالعدوى هناك. 

وأشارت إلى أن مريضًا مؤكّدًا واحدًا عاد من جنوب إفريقيا، ومريضًا آخر عاد من سنغافورة ومريضًا واحدًا عاد من إيطاليا. 
وفي غضون ذلك افادت وزارة الصحة انه تم تشخيص 4400 حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا وان مؤشر انتشار العدوى ارتفع ليبلغ 0.9 .

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