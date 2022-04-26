الأمين العام للأمم المتحدة يتجه إلى موسكو لمناقشة الأوضاع بأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى موسكو في زيارة عمل لمناقشة الوضع في أوكرانيا.ووفقاً لقناة (الميادين)، من المتوقع، أن يجري غوتيريش أولاً محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ثم يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين.وكان قد وجه غوتيريش في 26 نيسان/ أبريل الجاري نداءاً إلى الرئيسين الروسي والأوكراني، طالباً منهما استقباله في كل من موسكو وكييف لمناقشة "الخطوات العاجلة التي تهدف إلى إحلال السلام".وأوضح أن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل إنسانية إلى ماريوبل وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك في حالة التوصل إلى هدنة في عيد الفصح.وقد التقى الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة أمس الإثنين، حيث من المقرر أن يلتقي بعد غد الخميس فولوديمير زيلينسكي في كييف، عقب مغادرته موسكو.