استاذ قانون دولي يستنكر انتقاض المجتمع الدولي من اجل اوكرنيا دون فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستنكر محمد محمود مهران استاذ القانون الدولي العام بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس وما يحدث من اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى المبارك، وعدم تمكين المصلين من أداء شعائرهم الدينية.وشدد "مهران" علي ضرورة احترام الوضع التاريخي، والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، فضلا عن احترام الأماكن المقدسة وتمكين المصلين المسلمين والمسيحيين من اداء شعائرهم الدينية في هذه الايام الكريمة دون ثمة معوقات او مضايقات.وأكد استاذ القانون الدولي علي مخالفة تلك الأفعال لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف، ومشددا على مخالفتها لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وانها تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي.وناشد "مهران" المجتمع الدولي التدخل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف تلك الانتهاكات حتي يسود السلام المنطقة، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي في حاجة إلى نشر السلام والاستقرار والتعاون المشترك حتي لا ينعكس عدم الاستقرار على الدول الاخري ويوقف مسيرة التقدم والازدهار.وأعرب استاذ القانون عن قلقة لما ال اليه الوضع في العالم وما يحدث من عدم تباين للمواقف، مستنكرا انتفاض المجتمع الدولي فقط من اجل العدوان الروسي على أوكرانيا، وهو ما لم يحدث بعد كل ما شهده العالم من انتهاكات من الجانب الاسرائيلي في دولة فلسطين.وكانت قد عقدت أمس قمة ثلاثية بقصر الاتحادية في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي، والعاهل الاردني الملك عبدلله الثاني، واستعرض القادة خلال لقائهم عددا من القضايا و أخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها خاصة القضية الفلسطينية، والحرب في أوكرانيا وتداعياتها على المستويات الإنسانية و الاقتصادية.وشدد القادة على ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن إضافة إلى تجنب التصعيد وتهدئة الأوضاع، كما اعلن الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء عن رفضه لأي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.