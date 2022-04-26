شؤون فلسطينية

استاذ قانون دولي يستنكر انتقاض المجتمع الدولي من اجل اوكرنيا دون فلسطين

استاذ قانون دولي يستنكر انتقاض المجتمع الدولي من اجل اوكرنيا دون فلسطين
محمد محمود مهران
رام الله - دنيا الوطن
استنكر محمد محمود مهران استاذ القانون الدولي العام بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس وما يحدث من اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى المبارك، وعدم تمكين المصلين من أداء شعائرهم الدينية.

وشدد "مهران" علي ضرورة احترام الوضع التاريخي، والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، فضلا عن احترام الأماكن المقدسة وتمكين المصلين المسلمين والمسيحيين من اداء شعائرهم الدينية في هذه الايام الكريمة دون ثمة معوقات او مضايقات.

وأكد استاذ القانون الدولي علي مخالفة تلك الأفعال لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف، ومشددا على مخالفتها لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وانها تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي.

وناشد "مهران" المجتمع الدولي التدخل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف تلك الانتهاكات حتي يسود السلام المنطقة، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي في حاجة إلى نشر السلام والاستقرار والتعاون المشترك حتي لا ينعكس عدم الاستقرار على الدول الاخري ويوقف مسيرة التقدم والازدهار.

وأعرب استاذ القانون عن قلقة لما ال اليه الوضع في العالم وما يحدث من عدم تباين للمواقف، مستنكرا انتفاض المجتمع الدولي فقط من اجل العدوان الروسي على أوكرانيا، وهو ما لم يحدث بعد كل ما شهده العالم من انتهاكات من الجانب الاسرائيلي في دولة فلسطين.

وكانت قد عقدت أمس قمة ثلاثية بقصر الاتحادية في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي، والعاهل الاردني الملك عبدلله الثاني، واستعرض القادة خلال لقائهم عددا من القضايا و أخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها خاصة القضية الفلسطينية، والحرب في أوكرانيا وتداعياتها على المستويات الإنسانية و الاقتصادية.

وشدد القادة على ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن إضافة إلى تجنب التصعيد وتهدئة الأوضاع، كما اعلن الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء عن رفضه لأي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

المرور بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

عقب استشهاد &#34;عويدات&#34;.. اشتية يحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا

عقب استشهاد "عويدات".. اشتية يحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا

تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الثلاثاء

تعرف على حالة الطرق بغزة اليوم الثلاثاء

سلطات الاحتلال تفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى والحبس المنزلي

سلطات الاحتلال تفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى والحبس المنزلي

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

جيش الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسحلة من لبنان

جيش الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسحلة من لبنان

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

كيف جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم؟

كيف جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

سلطات الاحتلال تفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى والحبس المنزلي

سلطات الاحتلال تفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى والحبس المنزلي

استاذ قانون دولي يستنكر انتقاض المجتمع الدولي من اجل اوكرنيا دون فلسطين

استاذ قانون دولي يستنكر انتقاض المجتمع الدولي من اجل اوكرنيا دون فلسطين

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

كيف جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم؟

كيف جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم؟

ارتفاع جديد على سعر الدولار - أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد على سعر الدولار - أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

لأول مرة.. قيادي بحماس يكشف مضمون الرقم (1111) الذي أطلقه السنوار

لأول مرة.. قيادي بحماس يكشف مضمون الرقم (1111) الذي أطلقه السنوار

منوعات

نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار يستعدّ لجولة &#34;حضلّ أحبّك العالميّة&#34;

نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار يستعدّ لجولة "حضلّ أحبّك العالميّة"

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: رامز جلال يحدث ضجة بسخريته من محمد ثروت

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله &#34;المشوار&#34;

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله "المشوار"

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل &#34;عائلة الحاج متولي&#34;؟.. مصطفى شعبان يجيب

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل "عائلة الحاج متولي"؟.. مصطفى شعبان يجيب

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل "بطلوع الروح"

عربي

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ&#34;داعش&#34; جنوب ليبيا

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ"داعش" جنوب ليبيا

القتال في غرب دارفور يمتد إلى الجنينة عاصمة الولاية

القتال في غرب دارفور يمتد إلى الجنينة عاصمة الولاية