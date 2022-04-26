لحماية حلف "الناتو".. تهديد بريطاني باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الثلاثاء، إن: "بريطانيا هددت باستخدام الأسلحة النووية لحماية حلف الناتو ضد روسيا".



ووفقاً لقناة (الميادين)، أفاد والاس بأن بعض الصواريخ موجودٌ تحت الماء، مؤكّداً أنّ "البحرية البريطانية مستعدّةٌ لإطلاق أسلحةٍ نوويةٍ إذا لزم الأمر".



وأضاف أنّ "على روسيا أن لا تنسى ذلك، فهو أهم وأقوى رادعٍ بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على حدّ تعبيره.



كذلك شدد وزير الدفاع البريطاني على أنّ "الناتو هو تحالف نووي"، وذكر أنّ "بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لديها أسلحة نووية أيضاً".



والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حذر من خطر فعلي لاندلاع حرب عالمية ثالثة، في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب، بسبب العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، والتي انطلقت في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي.



رام الله - دنيا الوطن