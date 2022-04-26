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أميركا تفتح تحقيقاً عقب وفاة سبعة بحارة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس"

أميركا تفتح تحقيقاً عقب وفاة سبعة بحارة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس"
حاملة طائرات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت البحرية الأميريكية، اليوم الثلاثاء، فتحها تحقيق عقب وفاة سبعة من البحارة الذين خدموا على متن حاملة الطائرات (يو إس إس جورج واشنطن)، من بينهم ثلاثة تم العثور عليهم ميتين في أسبوع واحد. 

ووفقاً لقناة (روسيا اليوم)، قالت المتحدثة باسم قيادة قوات الأسطول الأمريكي النقيب سارة سيلف، إن قائد قيادة قوات الأسطول الأمريكي، الأدميرال داريل كودل أصدر تعليمات إلى الأدميرال جون ماير، قائد القوات الجوية البحرية الأطلسية، للتحقيق في حالات الوفاة المبلغ عنها للبحارة على متن حاملة الطائرات يو إس إس وتقييمها.

ومن جانبه، طلب كودل من طاقمه العمل مع Naval Air Force Atlantic من أجل "فهم وتقييم أفضل لفعالية برامج Total Sailor Fitness الحالية".

وتم الإبلاغ عن أربع من هذه الوفيات العام الماضي، فيما تم العثور على ثلاثة بحارة ميتين في غضون أسبوع واحد من هذا الشهر.

والجدير بالذكر، أنه تم العثور على بحار واحد غير مستجيب في 15 أبريل على متن السفينة، وتم العثور على البحارين الآخرين في مواقع خارج القاعدة في 9 و 10 نيسان/ أبريل، كما ومن بين الوفيات السبع، تأكدت حالة انتحار واحدة ويجري التحقيق في ثلاث حالات انتحار أخرى.

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