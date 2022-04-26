نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

قال نعيم قاسم نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني: لا أستطيع الآن أن أحسم..هل ستستطيع الحكومة القادمة أن تجري أو تقيم علاقات مع سوريا أم لا؟".





وفي حديثه لقناة "الميادين" أكد قاسم، أنه "يجب العودة إلى العلاقات الطبيعية مع سوريا"، مشيرا إلى أنه "آن الأوان لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم".



وأضاف قاسم: "لكن بالتأكيد نحن سنسعى بكل جهد إلى أن تعود العلاقات طبيعية مع سوريا".



وأكمل: "آن الأوان أن بعود النازحون إلى بلدهم الآمن، وآن الأوان أن نفتح هذا السوق السوري الاقتصادي للبنان، وآن الأوان أن نتفق مع سوريا على أن تكون معبر لصادراتنا إلى لأردن والعراق والمناطق المختلفة".





وتابع: "هناك مصلحة أكيدة للبنان بالتفاهم مع سوريا، وهذا تستفيد منه سوريا..لكن لا يصح أن نبقى خاضعين لهذا الضغط الأمريكي الدولي الذي بمنعنا من العلاقة مع سوريا".

المصدر قناة الميادين





رام الله - دنيا الوطن