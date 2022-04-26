قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ"داعش" جنوب ليبيا

شعبة الإعلام الحربي بقوات الشرق الليبي

التي يقودها خليفة حفتر رصد مسؤول التفخيخ بتنظيم "داعش"، التونسي هشام بن هاشمي ضمن مجموعة مسلحة اشتبكت معها في منطقة غدوة جنوبي البلاد.

جاء ذلك وفق إيجاز صحفي صدر عبر صفحة شعبة الإعلام على فيسبوك فجر الثلاثاء عقب بيان صدر عن اللواء 73 مشاة بذات القوات تحدثت فيه عن اشتباكه بمؤازرة كتائب أخرى تابعة لحفتر مع مجموعة مسلحة حاولت الدخول إلى منطقة غدوة ومنها إلى مدينة سبها.



وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" وفي إيجازها قالت شعبة الإعلام الحربي إن "الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد (أكبر كتيبة بقوات حفتر) اشتبكت لمدة ساعة مساء الإثنين مع مجموعات تتبع تنظيم داعش بمنطقة غدوة".



الاشتباكات بحسب الشعبة الإعلامية "جاءت بعد أن قامت وحدات الاستطلاع باللواء برصد تحركات لهذه المجموعة الإرهابية"، بحسب الايجاز.



وأضافت أن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين من التنظيم"، مشيرة إلى أن "الوحدات العسكرية طوقت المنطقة بالكامل وهي تمشطها الآن (وقت صدور البيان) للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات".



وأكدت قوات حفتر في ذات الإيجاز الصحفي "مصادرة عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة عناصر داعش بالإضافة إلى وجود الكثير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقلهم وتمت مصادرتها أيضا".



والإثنين، لقي عسكري بقوات حفتر مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح في مدينة سبها وتفجير سيارة مفخخة بأحد معسكراتهم بالقرب من ذات المدينة الواقعة جنوبي البلاد.



