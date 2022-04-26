الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحذيرًا حول آخر المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تصفية وكالة غوث وتغيل اللاجئين (أونروا).





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حذّرت من المشاريع الإسرائيلية المتواصلة التي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي اتجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار بالمنطقة.



في حين، عبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا"، واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة، حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.



كما وحذّر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية كما على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطن