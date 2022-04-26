جيش الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسحلة من لبنان





واتهم جيش الاحتلال حزب الله اللبناني بمحاولة إنشاء بنية تحتية في إسرائيل.





وأوضح جيش الاحتلال "أنه ضبط قنابل يدوية، حيث كان الهدف منها شن هجمات على أماكن مدنية مزدحمة".













رام الله - دنيا الوطنزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة وقنابل يدوية على الحدود اللبنانية الليلة الماضية (الثلاثاء).وبحسب إعلام الاحتلال، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي "بالكشف عن اقتراب مشتبه بهم من السياج الحدودي اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية".وقالت الجيش الإسرائيلي: "في بعض حوادث التهريب الأخيرة التي تم إحباطها، تم العثور على أدلة على تورط حزب الله، الذي يعمل من خلال إسرائيليين على إدخال أسلحة إلى أراضي دولة إسرائيل".