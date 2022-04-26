شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسحلة من لبنان

جيش الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسحلة من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة وقنابل يدوية على الحدود اللبنانية الليلة الماضية (الثلاثاء).

وبحسب إعلام الاحتلال، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي "بالكشف عن اقتراب مشتبه بهم من السياج الحدودي اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقالت الجيش الإسرائيلي: "في بعض حوادث التهريب الأخيرة التي تم إحباطها، تم العثور على أدلة على تورط حزب الله، الذي يعمل من خلال إسرائيليين على إدخال أسلحة إلى أراضي دولة إسرائيل".

واتهم جيش الاحتلال حزب الله اللبناني بمحاولة إنشاء بنية تحتية في إسرائيل.

 وأوضح جيش الاحتلال "أنه  ضبط قنابل يدوية، حيث كان الهدف منها شن هجمات على أماكن مدنية مزدحمة".



أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تحذر من تداعيات تصفية (أونروا) على القضية الفلسطينية

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

كيف جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم؟

كيف جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم؟

ارتفاع جديد على سعر الدولار - أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد على سعر الدولار - أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

الفصائل الفلسطينية لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: إيجاد شراكات لـ (أونروا) مرفوضة ومشكوك فيها

الفصائل الفلسطينية لـ "دنيا الوطن": إيجاد شراكات لـ (أونروا) مرفوضة ومشكوك فيها

الطقس: أجواء مغبرة والحرارة أعلى من معدلها بحدود 5 درجات

الطقس: أجواء مغبرة والحرارة أعلى من معدلها بحدود 5 درجات

تقطير صواريخ غزة على مستوطنات الغلاف.. إلى أين؟

تقطير صواريخ غزة على مستوطنات الغلاف.. إلى أين؟

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

قرعاوي: اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية

قرعاوي: اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية

إصابات برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم &#34;عقبة جبر&#34; في أريحا

إصابات برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم "عقبة جبر" في أريحا

المجلس الوطني يعلق على تصريحات المفوض العام لـ(أونروا) حول احالة خدماتها للمنظمات الدولية

المجلس الوطني يعلق على تصريحات المفوض العام لـ(أونروا) حول احالة خدماتها للمنظمات الدولية

تبون: فلسطين هي توأم الجزائر ولن نتخلى عنها مهما كان الحال

تبون: فلسطين هي توأم الجزائر ولن نتخلى عنها مهما كان الحال

منوعات

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد: مريهان حسين تناشد جمهورها وتطلب منهم هذا الطلب

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله &#34;المشوار&#34;

شاهد محاولات محمد رمضان الفاشلة في إنقاذ مسلسله "المشوار"

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المكثفة؟

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

لهذا السبب.. عائلة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

شاهد: منة عرفة توضح حقيقة عودتها لزوجها في عيد الفطر

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل &#34;عائلة الحاج متولي&#34;؟.. مصطفى شعبان يجيب

هل سيكون جزء ثاني من مسلسل "عائلة الحاج متولي"؟.. مصطفى شعبان يجيب

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: يعقوب بوشهري يحدث ضجة بثمن شورته الذي يرتديه

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بعد إنتقادها لمسلسل "بطلوع الروح"

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

عربي

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

الجفاف يضرب بحيرات العراق بقوة

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

نائب حسن نصر الله: يجب عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا وآن الأوان لعودة النازحين

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ&#34;داعش&#34; جنوب ليبيا

قوات حفتر تعلن رصد مسؤول التفخيخ بـ"داعش" جنوب ليبيا

القتال في غرب دارفور يمتد إلى الجنينة عاصمة الولاية

القتال في غرب دارفور يمتد إلى الجنينة عاصمة الولاية