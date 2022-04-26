شؤون فلسطينية

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

طالع.. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء
الصحف الفسطينية الثلاث
رام الله - دنيا الوطن
تصدر خبر تأكيد الرئيس محمود عباس خلال استقباله وفداً من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأميركية أهمية صمود شعبنا على أرضه وفوق ترابه مهما كانت التحديات، الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة، اليوم الثلاثاء.

وتصدر أيضاً خبر نقل الأسير الجريح نور الدين جربوع إلى المستشفى مجددا بعد تدهور وضعه الصحي، وإصابات خلال اقتحام قباطية والزبابدة وتجريف استيطاني واقتلاع عشرات الأشجار واعتداءات واعتقال 20 مواطنا من الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- مخطط تهويدي يستهدف باب العامود وتغيير وجهه العربي – الإسلامي لإحكام السيطرة الإسرائيلية عليه

- محكمة إسرائيلية تقرر استمرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح ووقف حتى إشعار آخر لأوامر هدم 10 شقق في الطور

- تجريف استيطاني واقتلاع عشرات الأشجار واعتداءات واعتقال 20 مواطنا بالضفة

- مجلس الأمن يعقد جلسة نقاش حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

- عبد الله وبايدن يؤكدان أهمية منع تكرار الاعتداءات على القدس والمقدسات

"الحياة الجديدة":

- الرئيس خلال استقباله وفدا من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأميركية يؤكد أهمية صمود شعبنا على أرضه وفوق ترابه مهما كانت التحديات

- الاحتلال يجرح شابا بالرصاص في الزبابدة ويجرف 10 دونمات في الجبعة ويعتقل 15 مواطنا من الضفة

- اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد حميد مائدة الإفطار في بيت عنان

- نقل الأسير الجريح نور الدين جربوع إلى المشفى مجددا بعد تدهور وضعه الصحي

- "التنفيذية" و"شؤون اللاجئين" والقوى ترفض أي مساس بوظائف وخدمات "الأونروا"

- العاهل الأردني والرئيس الأميركي يؤكدان الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق السلام

- "التعاون الإسلامي": القدس والأقصى خط أحمر ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرهما

- العثور على تمثال كنعاني يعود لـ2500 عام قبل الميلاد في خان يونس

"الأيام":

- الرئيس يستقبل وفدا من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأميركية

- تسجيل إصابات خلال اقتحام قباطية وتواصل قمع العمال قرب جدار الفصل

- "التنفيذية" ترفض أي مساس بتفويض "الأونروا" وتحذر من محاولات تصفيتها

- مجلس الأمن يعقد جلسة نقاش حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

- نقل المعتقل الجريح "جربوع" إلى المستشفى مجددا بعد تدهور صحته

- خلال اتصال هاتفي بينهما: العاهل الأردني وبايدن يتفقان على ضرورة منع الاعتداءات في القدس

- منظمة التعاون الإسلامي: القدس والأقصى خطر أحمر

- مجلس الأمن يعقد جلسة نقاش حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

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