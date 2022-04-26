شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عاماً)، صباح اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا فجراً.

وكانت وزارة الصحة، قالت في وقت سابق، إن حالة الشاب حرجة، ويمكث في العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قبل الإعلان عن استشهاده صباح اليوم.

وكان ثلاثة شبان اصيبوا، الليلة الماضية، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

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