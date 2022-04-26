شؤون فلسطينية

لأول مرة.. قيادي بحماس يكشف مضمون الرقم (1111) الذي أطلقه السنوار

لأول مرة.. قيادي بحماس يكشف مضمون الرقم (1111) الذي أطلقه السنوار
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، زاهر جبارين، مضمون رقم 1111 الذي سبق أن أطلقه يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة، في العام الماضي.

وقال جبارين في تصريحات متلفزة: إن يحيى السنوار أوضح المقصود من رقم 1111 في أحد لقاءاته مع الفصائل بغزة الأسبوع الماضي، وقال إن السنوار يقصد بذلك، أن المعركة المقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي سوف تبدأ برشقة صاروخية مقدارها 1111 صاروخًا على مستوطنات الاحتلال.

يذكر أن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قد أطلق العام الماضي تصريحات أدلى به في ختام زيارة مدير المخابرات العامة المصري، عباس كامل، لقطاع غزة، عندما تحدث عن الرقم 1111، وأثار التكهنات في وسائل الاعلام.

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