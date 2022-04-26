شؤون فلسطينية

"فتح" ترفض دعوة المفوض العام لوكالة الغوث بتحويل خدماتها للمؤسسات الدولية

"فتح" ترفض دعوة المفوض العام لوكالة الغوث بتحويل خدماتها للمؤسسات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت حركة "فتح"، الدعوة التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين إلى المؤسسات الدولية.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي على لسان المتحدث باسمها منذر الحايك الدعوة بالخطيرة، والتي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني، السياسية والاجتماعية والمالية، وخاصة الموظفين العاملين في الوكالة.

ودعت الحركة المؤسسة الأممية إلى الالتزام بالقرار الأممي، الذي يحدد المسؤولية الإنسانية والسياسية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948.

وطالبت الحركة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بالاستمرار في عملها وتوفير الأموال والدعم المالي اللازم لمواصلة خدماتها وتلبية احتياجات اللاجئين.

ووجهت الحركة الدعوة لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى لا تنفذ دعوتها بتحويل خدماتها للمؤسسات الدولية.

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. قيادي بحماس يكشف مضمون الرقم (1111) الذي أطلقه السنوار

لأول مرة.. قيادي بحماس يكشف مضمون الرقم (1111) الذي أطلقه السنوار

العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

قرعاوي: اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية

قرعاوي: اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية

إصابات برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم &#34;عقبة جبر&#34; في أريحا

إصابات برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم "عقبة جبر" في أريحا

المجلس الوطني يعلق على تصريحات المفوض العام لـ(أونروا) حول احالة خدماتها للمنظمات الدولية

المجلس الوطني يعلق على تصريحات المفوض العام لـ(أونروا) حول احالة خدماتها للمنظمات الدولية

تبون: فلسطين هي توأم الجزائر ولن نتخلى عنها مهما كان الحال

تبون: فلسطين هي توأم الجزائر ولن نتخلى عنها مهما كان الحال

الكشف عن قيود جديدة فرضها الاحتلال على الفلسطينيين للوصول للمسجد الاقصى

الكشف عن قيود جديدة فرضها الاحتلال على الفلسطينيين للوصول للمسجد الاقصى

جبارين: أبلغنا الوسطاء بالخطوط الحمراء وغزة مستعدة للمواجهة بأي لحظة

جبارين: أبلغنا الوسطاء بالخطوط الحمراء وغزة مستعدة للمواجهة بأي لحظة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

قرعاوي: اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية

قرعاوي: اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية

جبارين: أبلغنا الوسطاء بالخطوط الحمراء وغزة مستعدة للمواجهة بأي لحظة

جبارين: أبلغنا الوسطاء بالخطوط الحمراء وغزة مستعدة للمواجهة بأي لحظة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

القدس: اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار ببلدة بيت عنان

القدس: اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار ببلدة بيت عنان

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه إعادة حقوقنا المسلوبة

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه إعادة حقوقنا المسلوبة

قناة (كان): توقعات بإعادة اغلاق معبر (ايرز) مرة اخرى.. في هذه الحالة

قناة (كان): توقعات بإعادة اغلاق معبر (ايرز) مرة اخرى.. في هذه الحالة

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين العاهل الأردني والرئيس الأمريكي

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين العاهل الأردني والرئيس الأمريكي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني