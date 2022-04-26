"فتح" ترفض دعوة المفوض العام لوكالة الغوث بتحويل خدماتها للمؤسسات الدولية

رام الله - دنيا الوطنرفضت حركة "فتح"، الدعوة التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين إلى المؤسسات الدولية.واعتبرت الحركة في تصريح صحفي على لسان المتحدث باسمها منذر الحايك الدعوة بالخطيرة، والتي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني، السياسية والاجتماعية والمالية، وخاصة الموظفين العاملين في الوكالة.ودعت الحركة المؤسسة الأممية إلى الالتزام بالقرار الأممي، الذي يحدد المسؤولية الإنسانية والسياسية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948.وطالبت الحركة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بالاستمرار في عملها وتوفير الأموال والدعم المالي اللازم لمواصلة خدماتها وتلبية احتياجات اللاجئين.ووجهت الحركة الدعوة لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى لا تنفذ دعوتها بتحويل خدماتها للمؤسسات الدولية.