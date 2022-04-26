دولي

لافروف: المفاوضات مع كييف تتمحور حول التزامها الحياد خارج حلف "الناتو"

لافروف: المفاوضات مع كييف تتمحور حول التزامها الحياد خارج حلف "الناتو"
رام الله - دنيا الوطن
علق سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على تصريح رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك، مؤكدا أن المفاوضات مع كييف تتمحور حول التزامها الحياد بعيدا عن (الناتو).

وقال في برنامج (Big Game) على القناة الأولى: "اليوم فقط قرأت الرسالة.. قال رئيس البرلمان الأوكراني إنه بعد هذه الأزمة، لن تزيل أوكرانيا من دستورها البنود المتعلقة بتوجهها نحو الانضمام إلى الناتو. كيف ذلك؟".

وأضاف: "يتم مناقشة وضع أوكرانيا والضمانات الأمنية التي ستشمل منطقة محددة".

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