بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وشددت الهيئة على ضرورة أن يتواجد المسافرون عند الساعة 8 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.