الرئيس عباس يلتقي بوفد اتحاد رام الله بأمريكا.. هذا ما جاء فيه

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأميركية.وأطلع الوفد، الرئيس على النشاطات التي يقوم بها الاتحاد في الولايات المتحدة الأميركية لدعم قضية شعبنا الفلسطيني ونقل تطلعاته في الحرية والاستقلال، وأبرز الخطط الموضوعة لتقديم الدعم للمشاريع التي تخدم أبناء شعبنا في إطار التعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات وطنية أخرى وبلدية رام الله، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما قدم الوفد شرحا حول العمل المشترك الذي تقوم به جميع المؤسسات الفلسطينية الأميركية بمختلف توجهاتها، في إطار مشترك لدعم القضية الفلسطينية وتقديم الرواية الفلسطينية للشعب الأميركي.من جانبه، أشاد الرئيس عباس بالجهود الكبيرة والهامة التي تقوم بها الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني وشرح روايته.وأكد الرئيس أهمية صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفوق ترابه مهما كانت التحديات، مشددا على التواصل والتعاون الوثيق بين أبناء شعبنا في الداخل وأبناء جالياتنا، الذي يعود بالنفع على قضيتنا ونضالنا نحو الحرية والاستقلال.وقدم الرئيس التهاني لأبناء شعبنا لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، متمنيا أن يعود وقد تحقق السلام والاستقرار في أرض السلام.كما هنأ الرئيس عباس رئيس بلدية رام الله عيسى قيس لمناسبة تسلمه مهام منصبه، مشيدا بالدور الذي لعبه رئيس البلدية السابق موسى حديد في تطوير المدينة وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن.