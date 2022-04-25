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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين العاهل الأردني والرئيس الأمريكي

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين العاهل الأردني والرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأميركي جو بايدن، التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

واستعرض الملك عبد الله الثاني، والرئيس بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وشددا على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

وجدد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد العاهل الأردني ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

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